Eva Decastelo hraje se svými dětmi v jednom seriálu. Video: FTV Prima

Rodiče přiznávají, že děti rozhodně do ničeho nutit nemuseli, protože natáčení je baví odmalička, a rozhodně nejsou před kamerou žádní začátečníci. Každou nabídku s dětmi Eva a René konzultují a samy děti se mohou rozhodnout, jestli do ní chtějí jít.

Podle Evy Decastelo to ale pokaždé není úplně ono. „Kolikrát je jednodušší, když mám na natáčení cizí děti, přestože ty moje jsou odmalička zvyklé točit. Mají za sebou pohádky, seriály, tak přesně vědí, jak se točí a co se na place děje. Míša je průbojnější než Zuzanka a je schopen s režisérem diskutovat o tom, jak by se to mělo udělat lépe. Pro takový okamžik s sebou nosím bonbony a žvýkačky, abych mu mohla zacpávat pusu,“ prozrazuje se smíchem svůj trik moderátorka, která ale na své lásky nedá dopustit.

„Samozřejmě, že jsem ráda, že s nimi můžu točit, ale snažím se, aby nedělaly ostudu. Protože za svou roli jsem opravdu vděčná.“

Nastanou i dny, kdy Eva Decastelo netočí, ale přesto do ateliéru musí jet, protože výstupy mají její děti. Z maminky se rázem stává řidič a „podržtaška“. „Je to tak, že občas točí beze mne a já jsem tam jako řidič, který je přiveze, počká na ně, než dotočí, a zase je odveze. Je výborné zjistit, že mě ve svém věku prakticky nepotřebují. Okamžitě totiž ví, kde je catering, kde je nalíčí a oblečou. Já tam běhám po ateliéru, hledám je a oni si mezitím povídají s herci,“ popisuje dětskou protřelost moderátorka.

„Zuzanka má ráda Marka Lamboru a Míša zase tíhne k Filipu Blažkovi a jeho seriálovým synům. S nimi dokáže neuvěřitelně zvednout ateliér ze židle.“

Momentálně se ale všichni nejvíc těší na to, až skončí vládní opatření a budou se moci vrátit do práce a na natáčení. „Po všech ze štábu se nám neuvěřitelně stýská. To mi věřte!“ uzavřela Decastelo. ■