Aktuální situaci nebere Holišová na lehkou váhu, ale přijímá ji s chladnou hlavou. „Všichni mají strach z nákazy, ale je důležité si zachovat zdravý rozum, protože psychika dělá strašně moc. Mám z toho respekt, ale odmítám podléhat panice a vyšilovat,“ uvedla představitelka Veroniky Maléřové.

Karanténu tráví jako mnozí další. „Uklízím, šiju roušky, hodně jsem jedla, ale řekla jsem si, že si to teď dovolím. Věřím, že budu mít ještě dost času to dostat do normálu. Četla jsem knížky a přemýšlela o tom, co bude dál a jak s tou situací naložit. Důležitý je optimismus,“ dodala herečka s tím, že velkou inspirací je jí v tomto tatínek, který před pár dny oslavil devadesáté narozeniny, a má ho spoustu. „Nechci si na něco stěžovat. Lidé jsou na tom mnohem hůř než já,“ dodala herečka. ■