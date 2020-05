I hvězda Ulice přemýšlí, jak zaplatí výdaje: Snažím se černé myšlenky vyhnat z hlavy, říká Adrian Jastraban

Adrian Jastraban při natáčení karanténního dílu Ulice Video: TV Nova

Adriana Jastrabana znají televizní diváci především ze seriálu Ulice, kde se jako Bedřich Liška objevuje od samého začátku, tedy patnáct let. A nechyběl ani v karanténním speciálu. „Je nás tady sakra málo. Abychom se co nejvíce ochránili, je tu třetinová posádka. Je to smutné, že je nás tu málo. Cítíme, že točíme v jiném režimu,“ říká.

Natáčení mělo několik specifik včetně roušek jako součásti kostýmů. „Funíte si do očí, nikdo nevidí grimasy, takže víc hrajeme očima. Je to pro nás něco nového a bereme to s nadhledem,“ popsal.

Měsíc volna herec strávil rodinou, aktivně a činorodě. „Když máte malé děti, program máte plný. Říkal jsem si, jak se budu učit texty dopředu, tak to se nestalo. Se starší dcerou, která chodí do druhé třídy, se učíme doma, já matiku a přírodovědu, manželka zase češtinu a angličtinu. Získávám teď u dětí body, protože přes rok jsou víc s manželkou než se mnou. Kdyby ten virus neohrožoval na životě, řekl bych, že je to vlastně fajn období,“ svěřil.

Jako ostatní kolegové z umělecké branže je Jastraban už několik týdnů bez svého standardního výdělku. „Přišel jsem o mnoho práce, o projekty, o divadlo. Samozřejmě přemýšlím o tom, jak uživit rodinu a zaplatit výdaje. Ale protože to nezměním, snažím se černé myšlenky vyhnat z hlavy ven. Přestal jsem si pouštět thrillery, nedívám se cíleně na negativní věci,“ poradil závěrem. ■