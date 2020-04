Nela Boudová se nechala vyfotit ve velmi kontroverzním stylu. Foto: instagram N. Boudové

Snímek doprovázel i text. "Tohle je můj osobní protest. Nesouhlasím s tím, co se děje, nesouhlasím s tím, jak z nás dělají blbce. Prosím, čtěte všechny dostupné informace a používejte mozek. Život máme teď a tady," napsala Nela a připojila hashtagy covid19, life, rouška a konec izolace.

U snídaně byste ale už snímek nenašli. Boudová jej ale posléze na Instagram vrátila a vysvětlila proč.

"Tuhle fotku už mají média. Dala jsem ji tam v noci a brzo ráno ji zbaběle vymazala. 90 % příznivců, 10 % lidí polemizující o vkusu té fotky. Jo, je to přes čáru, vidím to. Ale je to mé punkové vyjádření občanské nespokojenosti, nejen s rouškami. Roušky ano, ale v obchodech a veřejné dopravě. Prosím, čtěte si statistiky úmrtí z minulých let, hledejme si informace a nebuďme jak stádo ovcí. Nebojme se! Je přeci jasné, komu to prospěje," upravila původní text Nela a také poděkovala všem, kteří nasazují sílu a zdraví.

Jsme zvědaví, zda díky téhle fotce nevznikne nějaká hromadná výzva, jako je třeba focení u popelnice ve večerní róbě, a brzy podobnými snímky nebudou sociálně sítě zaplavené. ■