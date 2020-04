26 let stará fotka: Cindy Crawford (54) zavzpomínala na svou první dovolenou s manželem

Cindy Crawford a Rande Gerber Profimedia.cz

Bývalá topmodelka Cindy Crawford (54) se také zapojila do výzvy, kdy měla zveřejnit fotku z prvního rande se svým partnerem. Stejné výzvy se v minulém týdnu zúčastnil i Mark Wahlberg .

I když nepřidala na svůj instagramový účet fotku zrovna z prvního rande, i tak je její fotka tak archivní, že se to podle jejích slov dá počítat. „Na naší první dovolené v roce 1994. Myslím, že se to dá počítat,“ napsala Cindy ke snímku, ke které jeden ze sledujících napsal, že je to jako se dívat na snímek jejich dětí. Vidíte podobu?

Na archivní fotce je v Crawford v bikinách v objetí svého muže Rande Gerbera, se kterým je v manželství od roku 1998. S manželem mají dvě děti. Kaia Gerber (18) je topmodelka současnosti a jejich syn Presley s modelingem také chvíli koketoval, ale nyní ho mnohem více zajímají tetování, kterými si začal zdobit i svůj obličej. ■