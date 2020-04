Jilly Lenau dala své srdce maminkám: spolek Maminy s rakovinou je parta obdivuhodných žen!

Před několika měsíci Paruky Jilly Lenau začalo spolupracovat se spolkem Maminy s rakovinou, založený mladou maminkou Šárkou Šteinochrovou, jejíž vlastní příběh nás tak ohromil, že jsme si jistí, že tahle odvážná žena zvládne vše, do čeho se pustí.

Vše začalo jednou zprávou na Instagramu - zakladatelka spolku Maminy s rakovinou Šárka Šteinochrová si v době své onkologické léčby koupila paruku právě v našem e-shopu a protože s ní byla moc spokojená, tak když náhodou narazila na naše sociální sítě, zkusila nám napsat a představit svůj projekt.

Šárka z Mamin s rakovinou nám vstoupila do cesty přesně v okamžiku, kdy jsme se jako značka a firma Paruky Jilly Lenau rozmýšleli, kam se posunout dál, kde být prospěšní. Tehdy jsme celkem krátce na svých sítích propagovali webináře transformační koučky Kateřiny Černé o duševním zdraví a cítili přitom, že to je teprve začátek, že určitě můžeme účinně pomáhat v dalších oblastech.

Sešli jsme se Šárkou a z jejího vyprávění nás mrazilo a zároveň jsme žasli nad její energií. Vývoj její vlastní nemoci, toho, co se z ní naučila, i to, jakým způsobem dokázala ze svého původně mamablogu vytvořit záchrannou síť pro jiné nemocné maminky, nás naučilo hodně i o nás samých. Navíc je třeba říci, že tehdy mnoho jejích plánů do budoucna znělo jako odvážná teorie, ale dnes, o pár měsíců později, se jich řada uskutečnila a bokem přibyl nespočet dalších!

Naším snem je vybudovat kolem naší značky komunitu.

Šárka nás zkrátka šíří svých aktivit, elánem a nadšením okamžitě strhla a od té doby na její iniciativu při plánování našich vlastních aktivit často myslíme. Zapojili jsme se do projektu Putovní paruka a připravili několik soutěží. Aktuálně až do Dne matek věnujeme na konto Mamin s rakovinou sto korun z každého nákupu Paruky Jilly Lenau .

Naším snem je vybudovat kolem naší značky komunitu, kde každý příchozí najde pomoc, radu či povzbuzení. Paruky Jilly Lenau nepotřebují jen lidé trpící rakovinou – dnes jsou známy řady autoimunitních onemocnění či následky dlouhodobého stresu a traumat, které způsobují ztrátu vlasů. A někdy nejvíce pomůže, když se lidé s podobnými problémy mohou navzájem sdílet, protože potom na to nejsou úplně sami.

Šárce a jejímu úspěšnému projektu držíme palce a věříme, že podobných projektů vznikne ještě více v oblastech, kde je to potřeba, a těšíme se na další výzvy! ■