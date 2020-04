Radana Labajová prožívá nejhorší životní období kvůli rakovině, která zasáhla její rodinu. Michaela Feuereislová

"V lednu jsme si vyslechli, že náš táta má rakovinu, kterou už není možné léčit a čtrnáct dnů nato mi předali genetickou zprávu, že jsem nositelka vysoce rizikové vlohy BRCA2. Riziko vzniku rakoviny je u mě 80%," svěřila zpěvačka, která se kvůli tomu rozhodla podstoupit stejnou operaci jako Angelina Jolie.

Jde o operační odstranění vejcovodů a vaječníků a následně preventivní odstranění prsů. První operaci už má Radana za sebou.

"Jsem ráda, že má operace nemusela být kvůli covid odložena a že vše dopadlo výborně. Následná domácí péče je trochu divočejší, ale zvládám to. Nejvíce mě dostal popisek u injekcí na ředění krve, které si musím píchat sama. "Posaďte se, uvolněte se a zasuňte celou jehlu kolmo." Kdo se uvolní, když má sám do sebe zabodnout jehlu? Odstřihnutí stehů taky velká paráda," popsala na instagramovém účtu kapely.

V horším stavu je ovšem její psychika. "Péči o sebe člověk prostě zvládne, ale s čím se teď srovnávám velmi těžko je, že po mé operaci navždy odešel táta, a kvůli omezením u něj nemohl nikdo z nás být. Ani jeden z nás tří sourozenců u jeho postele nestál a nedržel ho za ruku, tak jako jsme byli s naší mámou. Tohle si nikdo nezaslouží," svěřila zpěvačka.

Ta k postu přiložila také fotografii, jak se sama ostříhala, a také vysvětlila proč. "To vše je vlastně příčinou mého stříhání. Dělám to vždy, když prožiju něco, s čím vnitřně bojuju. Nevím proč, asi mě to uklidní. Možná čekám, že s každým centimetrem odejde kousek smutku," dodala sympatická zrzka. ■