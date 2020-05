Dvojče světové tenisové trojky Kristýna Plíšková září vedle svého fotbalisty. Takhle si užívají v karanténě jeden druhého

Kristýna Plíšková s přítelem Dávidem Hanckem Foto: archiv K. Plíškové

Tenistka Kristýna Plíšková kvůli karanténě tráví většinu volného času s novým přítelem, se kterým by se běžně v tenisové sezóně prakticky neviděla, a fungovali by ve vztahu na dálku.

Její nová láska, slovenský fotbalista Dávid Hancko kope za pražskou Spartu a nemohl by tak se svojí partnerkou obrážet světové tenisové turnaje.

Protože jsou ale světové turnaje zrušené, Kristýna tráví čas v Praze s partnerem. A jak je vidět, klape jim to skvěle. Dokazuje to i fotka, o kterou se Kristýna podělila se svými přáteli a fanouškyna Instagramu. "Ve vzduchu je láska," napsala do popisku.

Kristýna nový vztah přiznala letos v únoru. Ke sportovcům měla vždy blízko. Před Hanckem chodila s hokejistou Dominikem Volkem. ■