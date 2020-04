Koronavirus překazil rozvod Gottové: Kvůli karanténě se první stání konat nebude

Dominika Gottová Herminapress

Dcera zesnulého zpěváka Karla Gotta (✝80) žije v Praze, finský hudebník se nachází momentálně v Mexiku a do Evropy mu nic neletí. „Dělá mi to velké starosti, protože bych ten rozvod chtěla dotáhnout do konce,“ řekla Nedělnímu Blesku Gottová. „Spojím se s finskou ambasádou a zeptám se jich, jaká jsou řešení. Myslím, že to snad všichni pochopí, že teď ani jeden ve Finsku nejsme a bude komplikované se tam dostat,“ myslí si dcera Karla Gotta.

Nadějí pro Dominiku je to, že soud v Helsinkách první stání odloží na dobu, kdy se bude možné volně pohybovat. To je ale zatím ve hvězdách. Je nyní dost pravděpodobné, že minimálně do konce roku 2020 bude Gottová stále vdanou paní. K ukončení manželství se rozhodla loni na podzim. Vedly jí k tomu mnohaleté problémy ve vztahu, Timo trpí bipolární poruchou a své potíže utápěl v alkoholu. ■