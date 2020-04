Neobvyklé výročí svatby: Jak Žilková se Stropnickým oslavili 13 let v manželství?

Veronika Žilková s Martinem Stropnickým v Izraeli Foto: Instagram V. Žilkové

Veronika Žilková (58) slaví výročí svatby s Martinem Stropnickým (63). Dárek si ale manželé nenadělili moc pěkný. Čeká je odloučení. Kvůli své mamince Veronika opouští manžela a z Izraele, kde Stropnický pracuje jako velvyslanec, se vrací do Čech. A jak dlouho se neuvidí, netuší kvůli koronaviru ani ona sama.

„35 let přátelé, 13 let manželé. Jak slavíme? Před odletem do Prahy jsem ho slavnostně ostříhala na ježka,“ napsala ke společné fotce Veronika. Je možné, že čtrnáctý rok manželství spolu příliš nebudou. Ke stěhování herečku donutila koronavirová pandemie, kvůli které se zavedla v Izraeli velmi přísná opatření. Například nikdo nesmí opustit svůj pozemek na více než sto metrů. Rodinným příslušníkům tamních diplomatů byla tedy od Ministerstva zahraničí ČR doporučená evakuace.

„Evropská unie zvažuje roční karanténu pro seniory, hranice se jen tak neotevřou a já mám v Praze maminku, které bude v květnu 96 let. Moje místo je teď v Čechách. Vezmu si ji k sobě a zůstanu s ní, dokud mě bude potřebovat,“ prozradila Blesku Žilková. Riskuje, že několik měsíců, třeba i rok, neuvidí svého manžela, který v Tel Avivu zůstává. „Je to samozřejmě možné, ale starší mají přednost,“ dodala. ■