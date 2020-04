Rytmus oslavil výročí se svojí krásnou Jasminou. Tohle romantické vyznání jí napsal

Patrik a Jasmina oslavili výročí. Foto: archiv P. Vrbovského

"Dnes jsou to přesně dva roky, kdy jsem pochopil, co je smysl života. Ano, můj život už není jako předtím díky mé manželce, se kterou přišel přesně ten životní moment, kdy to prostě zapadlo jako puzzle," napsal Patrik.

"Nezapomenutelná chvíle 18.4. Od té doby každý den vstávám s tím, že děkuju tomu nahoře za to, že nás spojil a ukázal mi, proč jsem tady. Pro svoji manželku a syna. Jsem rád, že jsem tě potkal, že tě mám a že s tebou můžu objevovat krásy a smysl, proč žít tento život. Miluju tě navždy," dodal stále zamilovaný rapper. ■