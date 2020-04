Půvabná sedmnáctka! Eva Decastelo se pochlubila 24 let starými fotkami

Eva chtěla uspět v modelingu. Foto: facebook E.Decastelo

Zpátky do minulosti se ohlédla Eva Decastelo (41). Moderátorka a herečka zapátrala ve starých fotografiích a našla opravdu poklady. Pochlubila se 24 let starými fotkami, kdy zkoušela prorazit v modelingu. A nutno říct, že kdyby měřila o pár centimetrů víc, kariéru by měla jasnou.