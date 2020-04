Tereza Kadeřábková ukázala bříško. Foto: instagram T.Kadeřábkové

To nyní hrdě vystavila na odiv. „Těhotenská móda, aneb tolik jarních šatiček jsem si koupila a kvůli současné situaci je neunosím, protože, co si budeme... Doma takhle běžně nechodím a do lesa dávám přednost taky radši teplákům nebo legínám,“ svěřila se Tereza u fotky, na které pózuje v modelu se zvířecím vzorem a drží si bříško.

Přestože už je u ní těhotenství nepřehlédnutelné, má Kadeřábková stále krásnou figuru. S manželem, fotbalistou Pavlem Kadeřábkem, už také ví, zda čeká další holčičku, nebo chlapečka.

Tím se zatím modelka nechce pochlubit. Jejich prvorozená dcera Ema se ale těší na příchod sourozence tak jako tak a pohlaví vůbec neřeší. ■