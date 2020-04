Podprsenku sundala, ale roušku má! Nejkrásnější česká violoncellistka se předvedla nahoře bez

Terezie Kovalová Foto: archiv T. Kovalové

Nejkrásnější česká violoncellistka nabádá k nošení roušek. K chození naostro zatím ne, ale podle fotky to vypadá, že by to brzy mohlo přijít. Terezie Kovalová zapózovala nahoře bez, vnady zakrývá jen svýma rukama.

Sexy snímkem upozorňuje na nutnost nošení roušek. „Nezlobte a noste ty roušky. Je mi jasné, že vás to přestává už bavit. Teplota se zvedá, křivka nakažených klesá, prostě už to chcete z ksichtu mít pryč. Ale vydržte ještě. Nebude to trvat dlouho a budeme na to vzpomínat,“ říká Terezie.

„Chcete být venku bez roušky? Najděte si na procházky a opalovačky místo, kde prostě nikoho moc nepotkáte. Mimochodem, kdybych si měla vybrat jednu věc, kterou bych si přála, aby po karanténě zůstala, tak je to právě nošení roušek ve chvíli, kdy onemocníte,“ svěřila se půvabná blondýnka.

„To znamená. V budoucnu, ve chvíli, kdy ucítíte, že na vás něco leze a budete vědět, že prostě musíte mezi lidi, vybalte roušku z koronové pandemie a věřte mi, že vám okolí poděkuje. Ne nadarmo je to třeba v Japonsku už roky úplně normální,“ dodala kráska pod odvážnou fotkou. ■