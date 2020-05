Máte to podobně? David Gránský pobavil videem, jak se svou manželkou tráví karanténu

David Gránský s manželkou Video: Instagram D. Gránského

Společně nyní natočili vtipné video ze svého pobytu mezi čtyřmi stěnami. „Týden v karanténě. Co si budem. My kluci to v tý karanténě nemáme úplně jednoduchý, že jo,“ svěřil se k videu Gránský. „Holky se dokážou zabavit různými aktivitami, zatímco my...,“ dodal David sestřihu týdenního harmonogramu, na kterém převážně sedí u playstationu a hraje hry.

Muzikálový zpěvák a herec, kterého diváci vídají v Modrém kódu, okamžitě pobavil své fanoušky. „Tak u nás to vypadá stejně, a to ani nezáleží na tom, jestli je karanténa, nebo ne,“ začali mu příspěvek postupně komentovat. „Co si budeme povídat... My ženy máme stále co dělat,“ dodala další fanynka. ■