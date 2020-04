Iva Janžurová v seriálu Píseň pro Rudolfa III. Foto: Česká televize

Dočasný kanál ČT3 sáhl do zlatého fondu televizní zábavy a od 18. dubna vysílá hudební seriál Píseň pro Rudolfa III. (1967 – 1969). Pamětníci určitě zajásají a mladší diváci budou nejspíš příjemně překvapeni, jak nápaditě se u nás před víc než 50 lety dělaly písničkové pořady.

Seriál, který vznikl pod taktovkou režiséra Jaromíra Vašty (✝64) podle scénářů Jaroslava Dietla (✝56), vypráví o pražském řezníku Rudolfovi, který se svou dcerou Šárkou umí nádherně snít. Ve svých představách se setkávají s největšími hvězdami pop music a prožívají s nimi různé příběhy.

V hlavních rolích se představili Darek Vostřel (✝63), Iva Janžurová (78) a Jiří Hrzán (✝41). Spolu s nimi se v seriálu objevili i nejoblíbenější zpěváci a zpěvačky tehdejší doby Marta Kubišová (77), Helena Vondráčková (72), Yvonne Přenosilová (72), Eva Pilarová (✝80), Václav Neckář (76) nebo Waldemar Matuška (✝76).

Na natáčení kývly i zahraniční hvězdy

V prvním dílu se můžeme setkat i s velkou zahraniční hvězdou – populárním rakouským zpěvákem Udo Jürgensem (✝80), který v roce 1966 zvítězil s hitem Merci, Chérie v prestižní hudební soutěži Velká cena Eurovize. Ve druhém se zase objeví neméně slavný francouzský písničkář a kytarista Hugues Auffray (90).

V roli puberťačky

Do role Šárky hledal režisér dívku stylově a typově podobnou Ivě Janžurové, která by ale byla o 10 let mladší. Ptal se přímo Janžurové, jestli o někom takovém neví, ale nevěděla. Nakonec roli dostala sama a v 26 letech si zahrála 15letou slečnu.

Když se řezník rozčílí…

Její seriálový otec Darek Vostřel o natáčení řekl: „Dietl byl na natáčení většiny mluvených pasáží a hlídal si to. Byl přísný a nic neprošlo jen tak. Mně vždycky říkal: Když se rozčiluješ, tak se rozčiluj doopravdy. Nehraj, že jsi rozčilenej, buď rozčilenej… Po každém delším záběru jsem hledal Jardu, a pokud spokojeně kývl hlavou, věděl jsem, že je to v suchu.“

Ztracený díl se hledal 50 let

Celkem vzniklo devět epizod, na obrazovku se jich však dostalo jen osm. Poslední díl nazvaný Dinosaurus, který se měl vysílat v dubnu 1969, byl totiž z programu na poslední chvíli stažen a další díly už se nesměly točit. Všeobecně se soudilo, že devítka se v mezičase nenávratně ztratila – nenašla se ani při pečlivém pátrání v archivech po roce 1989.

Pak se ale na seriálové fandy usmálo štěstí. Na konci roku 2018 se do České televize dostavil badatel Otto Sotorník, který originální filmové kotouče koupil na internetové aukci.

„Chybělo tam bohužel asi prvních deset minut toho pásu, ale jinak byly v relativně dobrém stavu,“ uvedl Sotorník s tím, že před skartací je ukryl nejspíš některý z tehdejších zaměstnanců Čs. televize.

Hrzána namluvil jeho vnuk

Televize poslední díl zrekonstruovala, a protože se část unikátních záběrů našla němá, musel se jim vrátit také zvuk. Naštěstí se našly původní scénáře a s něčím pomohli také odborníci na odezírání ze rtů.

Iva Janžurová byla spolu s Helenou Vondráčkovou jednou z mála osobností, které po tak dlouhé době namluvily samy sebe. „Nejdřív jsem si myslela, že to za mě bude namlouvat dcera… jsem zvědavá, kam ten hlásek vyladím do těch dávných časů,“ řekla herečka.

Perličkou je, že Jiřího Hrzána nadaboval jeho vnuk Antonín Holub. Devátý remasterovaný díl viděli diváci poprvé v září 2019.

Ze seriálové písně se stal symbol

Právě v tomto seriálu zazněla poprvé i proslulá Modlitba pro Martu. Tato krásná píseň, která se stala symbolem odporu proti okupaci, byla za normalizace zakázaná. A na víc než 20 let se stala nežádoucí i její interpretka Marta Kubišová… ■