Markéta Konvičková oplakává smrt člena rodiny: O bolestné zprávě se fanouškům rozepsala

Markéta Konvičková Michaela Feuereislová

„Čau dědku! Pozdravuj tam nahoře! Bylo mi 9 let, když jsme jeli do Prostějova pro malou chlupatou bílou mini kuličku,“ zavzpomínala Markéta na jejich domácího mazlíčka, který v požehnaném věku odešel. „První pejsek, Timík, parťák mého dětství a dospívání. Je to neskutečné. Přežil všechny své vrstevníky, největší frajer, 150 % péče,“ prozradila zpěvačka a přidala společnou fotku z dětství.

„Skoro 17 let. Ještě kousek a dostal by na osmnáctiny řidičák. Opatrujte své mazlíčky, dávejte jim lásku, tisíckrát vám to vrátí. Je bez nich smutno a prázdno,“ dodala Markéta k fotce s jejím prvním mazlíčkem, který zůstal u rodičů. Poté, co se zpěvačka osamostatnila, si pořídila malou čivavu Smiley, se kterou nedávno oslavila její šesté narozeniny. ■