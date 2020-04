Žádný make-up pod rouškou! Lucii Borhyové líčí do zpráv jen půl obličeje

Lucie Borhyová Super.cz

"Nevím, kde mi hlava stojí. Je to mnohem náročnější nyní v karanténě. Lucas nechodí do školy, máme online výuku, doma je blázinec. Hlídání času, škola, pomoc Lucasovi. Do toho vaření nejen večeří, ale i obědů. Starost o domácnost, zahradu a ještě chodím do práce a vedu svůj nadační fond LuckyBe. Je to hodně náročné," řekla Super.cz Lucie.

"Pracovně se nic nemění. Vysílám Televizní noviny, Víkend. Chodím do práce standardně jako obvykle," vysvětluje.

Poprvé v životě moderuje v roušce. "Je to zvláštní po dvaceti letech sedět v Televizních novinách s něčím přes pusu. To je ale v tom celém to nejmenší. Dodržujeme přísná hygienická opatření, neustálé mytí rukou, v práci je co nejméně lidí, držíme odstupy," vysvětluje.

A jak to je s líčením? "V maskérně člověk netráví tolik času. Nalíčí se oči a řasy, k tomu účes a jde do vysílání. Proces je kratší," přiznává, že jí líčí jen polovinu obličeje. Že by byla ale dvoubarevná, to ne. "Doma roušku nenosím. Dávám si ráno make-up na celý obličej, jsem na to zvyklá. Takže rozdíl pak takový není," dodala moderátorka. ■