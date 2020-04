Ilustrační foto Profimedia.cz

Svatby bývají divoké, a tak je potřeba vzít si nejen slušné oblečení, ale i takové, které vydrží taneční figury. Pánové to mají těžší, ve společenských kalhotách to nebývá moc zábavné, obzvlášť pokud jsou v nich narvaní. Na svatbě z následujícího videa se jeden ze svatebčanů rozvášnil už cestou na hostinu a jeho moc upnuté kalhoty to nedaly. Tohle už asi partnerka zašít nezvládla a snad už bylo po focení.