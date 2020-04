Veronika Žilková a Klára Dubovicová v seriálu Druhý dech Foto: Česká televize

Kanál ČT3, který má v době koronavirové nákazy bavit hlavně seniory, vysílá v dubnu další retro seriál Druhý dech. Podíváme se v něm na český venkov 70. a 80. let minulého století a seznámíme se s jeho hrdiny, které kromě chovu krav, plnění plánů a problémů v živočišné výrobě trápí i mezilidské vztahy a partnerské problémy.

Zkrátka žijí obyčejné životy lidí zaměstnaných v JZD, kteří společnými silami řeší nedostatek krmiva, úhyny zvířat a další pracovní i soukromé záležitosti.

Jistě, v seriálu se to hemží soudruhy a plněním plánů, ale místy se v něm i tak trochu tepe do nejrůznějších nešvarů – to vše v souladu s „přestavbou“ a „glasností“, které se u nás tehdy začaly opatrně praktikovat. Režisér Hynek Bočan (81) navíc po revoluci některé scény ze seriálu vystříhal, hlavně ty o KSČ.

Plejáda zvučných jmen

Těšit se můžete na hvězdné herecké obsazení. V seriálu hrají Josef Abrhám (80), Ivana Chýlková (56), Veronika Žilková (58), Marek Vašut (59), Jiřina Bohdalová (88), Miloslav Štibich (†63), Vladimír Kratina (68), Naďa Konvalinková (69) , Stella Zázvorková (†83), Radoslav Brzobohatý (✝79) a mnoho dalších oblíbených herců.

Hlavní roli ztvárnil Josef Abrhám, který v roli veterináře Jiřího Vydry opouští klidné místo na vysoké škole zemědělské, nevěrnou ženu i Prahu a odchází na vesnici, kde přijímá práci zootechnika v nově otevíraném teletníku.

Seznámíme se i s osudy dalších postav – pohledné veterinářky (Ivana Chýlková), vedoucího teletníku (Vladimír Kratina) či mladé dojičky ze Slovenska (Veronika Žilková), která se provdá do Čech za údržbáře a neskutečného křupana (Marek Vašut).

Stížnosti na Žilkovou

Žilková coby Slovenka u diváků příliš nezabodovala, protože její slovenština tahala za uši. Lidé poukazovali také na to, že do ní přidává české výrazy. Některým Slovákům vadila její mluva natolik, že si dokonce stěžovali tehdejšímu řediteli Československé televize.

Seriálová dcera

Nicméně Žilková se tehdy postarala o první „zviditelnění“ své dcery Agáty Hanychové (34). Když se dozvěděla, že v seriálu by mělo hrát i malé dítě, běžela za režisérem a sdělila mu, ať nikoho nehledá – že na natáčení vezme tříletou Agátu. Skutečná dcera si tak střihla i roli její seriálové dcery Zuzany.

Inspirace Hitchcockem?

Natáčelo se v Praze, v Hořovicích a také ve vesnici Hudlice u Berouna. V jednom z dílů si můžete všimnout i samotného režiséra Bočana. Postává v hloučku přihlížejících u automobilové havárie v úvodu 10. dílu (Digitální dojnice). Že by se inspiroval u mistra napětí Alfreda Hitchcocka (✝80), který se v malých cameo roličkách objevil ve většině svých filmů? ■