Takhle žije v karanténě Saxana: Podívejte se do domu a na zahradu Petry Černocké

Zpěvačka hodně vaří, jako asi všichni také uklízí a stará se o zahrádku. "Zatím jsou to různé kytičky, ale chtěla bych založit i bylinkový záhonek," plánuje. Hodně také maluje. Ostatně i zahradní domek, který uvidíte mj. v našem videu, si ozdobila sama.

To, že by hrozila mezi ní a manželem Jiřím Pracným ponorka, když jsou stále spolu, prý nehrozí. "Jednak jsme spolu vlastně pořád, protože já jsem zpěvačka a on kytarista, takže spolu i vystupujeme. Navíc si občas zajede na chalupu kvůli údržbě, takže si od sebe na chvilku odpočineme," vysvětlila.

A jak to Petra vidí s vystupováním, až se začne rozvolňovat a mohly by být třeba i koncerty pro padesát osob? "To záleží spíš na pořadatelích, jak to vybalancují. Ale brzy to podle mě nebude. Máme hodně kontaktní povolání a to riziko tady vždycky bude," míní.

Že by sama onemocněla, se nebojí. "Daleko větší strach mám o svoje ještě starší kamarády nebo rodinu, o vnučku, protože už se budou otevírat školy. Strach o sebe zakódovaný nemám. Mám pocit, že kdyby došlo i na promoření mé osoby, tak vzhledem k tomu, že nemám zatím diagnostikovanou žádnou jinou chorobu, byla bych mezi těmi uzdravenými. I mezi seniory je to procento dost vysoké," je přesvědčená Petra. ■