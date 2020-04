První letošní fotka na plameňákovi! Takhle zapózovala v bikinách sexy česká zpěvačka

Markéta Poulíčková Foto: archiv M. Poulíčkové

Každé léto se fotky českých celebrit na plameňácích množí jak houby po dešti. Letos to bude zřejmě se snímky u moře kvůli karanténě a zavření hranic horší, ale v bazénech doufejme nějaké vzniknou. A máme tady první hvězdu, která se snímkem na růžovém ptákovi pochlubila.

Zpěvačka Markéta Poulíčková, která nedávno vydala singl už pod uměleckým jménem Maky, nafotila na plameňákovi sexy snímky v plavkách. A vypadají skvěle. Překonat je bude pro její kolegyně oříšek.

Jak Markéta tráví karanténu? "Jde to. Bojujem teď všichni. Začíná mi dost slušně hrabat. Vybrala jsem si tu nejsložitější dobu na to jít ven s novýma písničkama. Ale je to výzva. Teď pracuji na druhém singlu, který vyjde v květnu," řekla Super.cz zpěvačka, která zpívá také jednu z hlavních rolí v muzikálu Carmen v Hudebním divadle v Karlíně, hrála také v Iagovi Janka Ledeckého. ■