Jako jeden z posledních! Johnny Depp se konečně připojil na sociální síť a tohle vzkázal fanouškům

Johnny Depp Profimedia.cz

Jako první na svůj účet přidal fotku, že je konečně taky online a že svým fanouškům natáčí video. To zveřejnil jen chvilku poté a 8 minut svým příznivcům mluví do duše a děkuje jim za jejich podporu v posledních letech. Nejspíš tím i lehce naráží na nekončící spor s jeho exmanželkou Amber Heard (33), která pošpinila jeho jméno pomluvami, které se snaží Johnny vyvrátit u soudu.

„Až doteď jsem neměl pocit ani důvod k tomu, abych se na sociální sítě připojil, ale teď jsem cítil potřebu otevřít dialog o tom, jak tato neviditelná hrozba ovlivňuje a ničí lidské životy,“ říká ve videu šestapadesátiletý herec a mluví o tom, jak těžká doba přišla a lidé přicházejí nejen o životy, ale ti další o svá živobytí a končí na ulici.

Rád by, aby si lidé víc pomáhali: „Někteří lidé mají pocit, jako by jim svázali ruce za zády, což tak částečně je, ale to nám může také připomenout, že naše srdce spoutaná nejsou a my můžeme mít starost a díky ní si můžeme pomáhat. Rád bych k vám tímto promluvil a požádal vás o to, abyste zůstali doma nablízku svým milovaným a chránili si své zdraví v těchto těžkých dobách.“

„Neměli bychom na tuto karanténu nadávat, tyhle dny nám už nikdo nevrátí, tak je využijme k něčemu, co nám nebo našemu okolí pomůže v budoucnosti.“ ■