Sexy snímek v bikinách ze zahrady. Dál Kerndlová ve Španělsku nesmí, všude jsou hlídky a kontroly

Tereza Kerndlová Foto: archiv T. Kerndlové

"Máš to přímo před nosem a vstoupit tam nesmíš. Divná doba," napsala k snímku, kde pózuje přímo před pláží. Zpěvačka také prozradila, jaká je ve Španělsku nyní situace.

"Co se týče nákupů potravin, tak smí chodit pouze vždy jeden člověk z rodiny a stejně tak do lékárny. Fungují i dovozy domů, ale my si vždy nakoupíme, co potřebujeme, párkrát do týdne a v respirátoru. Hygienické potřeby jako rukavice a dezinfekce jsou hned u vchodu do potravin. Jinak vše zavřené stále a bude tady ještě do konce měsíce minimálně. Prakticky nikam nemůžeme. Jsou tu hlídky. Kontrolovali nás už několikrát," dodala. ■