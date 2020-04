Neprovokuje jen výstřihy a rozparky. Tímto počinem česká rapová princezna vyzývá k síle a naději v těžké době

Sharlota přichází s novým lyric videem k písni Pojď se mnou.

Naposledy například rapperka Sharlota Frantinová (23) vydala další singl ze svého připravovaného alba Sextape. Jedna z nejvýraznějších ženských tváří české rapové scény vyšla na světlo s novou písní s názvem Pojď se mnou.

Po singlu #laskynenidost měla rapová princezna v plánu vydání tvrdšího tracku Anonym, ale vzhledem ke komplikované situaci dnešních dnů se nakonec autorka rozhodla plán pozměnit. Aktuálně tedy vychází energickému kytarovému singlu lyric video. Písnička vyzývá k síle a symbolizuje naději, že na nic nejsme sami.

„Je samozřejmě možnost lehčích variant, ale vzhledem k tomu že to patří k nové desce, nechtěla jsem to odfláknout,“ vysvětluje Sharlota. Pojď se mnou byla zlatá střední cesta, ke které vzniklo jednoduché lyric video. „Chtěla jsem vybrat téma, které by na jednu stranu netěžilo ze stresové situace, a nebylo naopak opravdu hodně vulgární,“ dodává rapperka. ■