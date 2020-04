Český Tarzan si udržuje svaly na dětských prolézačkách ve vnitrobloku: Bez divadla se nebojí ani práce s lopatou

Peter Pecha si udržuje svalovou hmotu na prolézačkách. Super.cz

Muzikálové divačky milují jeho vymakané tělo. Zpěvák Peter Pecha (30) také kvůli tomu, aby se udržoval v kondici a mohl předvádět svoji muskulaturu nejprve jako Rocky a poté jako Tarzan, trávil spoustu času ve fitku. To teď ale není možné.

"Naštěstí máme u nás ve vnitrobloku takové workoutové hřiště, takže sem každé ráno naběhnu a cvičím aspoň na těch prolejzačkách," svěřil nám Pecha, když jsme se s ním sešli. A hned nám také pár cviků ukázal.

V domě, kde s manželkou Kateřinou bydlí, má i svoje malé studio, kde natočili pár live streamů, ale hlavně má čas na to, aby pracoval na své sólové desce. "Skládám písničky, pracuju na debutových singlech spolu s Marcusem Tranem," vysvětlil.

To ho samozřejmě neuživí, proto nás zajímalo, když jeho žena, také zpěvačka, šla na pohovor na pozici prodavačky v obuvi, zda se stejně jako ona poohlíží po nějaké náhradní práci.

Kateřina Pechová

Super.cz

"Přemýšlím nad tím. Zatím to nějak vychází, snad i s tím bonusem pro OSVČ, ale to nebude do nekonečna. Osobně si myslím, že dřív než v září divadla hrát nezačnou. Jsem kluk z vesnice, nebojím se chytit klidně i lopaty. Dokud mám zdravé ruce a nohy, jsem schopen se nějak uživit," míní. ■