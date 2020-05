Jak zvládá workoholička Blanarovičová život v karanténě? Volno využívá naplno

Yvetta Blanarovičová se doma nenudí. Michaela Feuereislová

„Dny trávím doma se svou maminkou, které je 84 let, takže se jí snažím zlepšovat náladu a vzájemně se doplňujeme. Samozřejmě domů nechci nic přitáhnout, protože následky by mohly být fatální,“ řekla herečka, která také dohání veškeré resty, které se jí na pracovním stole nakupily.

„Nejsem naštvaná, spíš jsem taková nešťastná, já jsem workoholik, tak si musím stále vymýšlet nějakou práci. A začala jsem se vzdělávat. Koupila jsem si profesionální program na střihání videí, takže jsem se naučila stříhat videa, trvalo mi to asi měsíc, ale když se chce, tak všechno jde,“ motivuje Yvetta, která je také prezidentkou nadace La Sophia a tuto činnost může pohodlně vykonávat i na režimu home office.

„Prostě dělám vše, co jsem běžně nestíhala. Učím se anglicky přes program na internetu, který mě zkouší, a to mě hrozně baví. Také píšu texty, na ty jsem dříve taky neměla čas, a maluji. No, rozhodně se nenudím,“ říká Yvetta.

„Strašně mi chybí kolegové, ať už jde o Ulici, nebo muzikál Kvítek mandragory v Divadle Broadway. Ale musíme to respektovat, a že to nebude jednoduché, to víme všichni,“ dodala Blanarovičová, která také musela posunou práci ve své nadaci. „Výběrová kola letos kvůli karanténě pravděpodobně uděláme v průběhu května online a uvidíme, zda finále v září bude. Vlastně poprvé od roku 1998 je takto ohrožen nadační projekt. Ale věřím, že se i letošní 12. ročník uskuteční. Bude to vše tak, jak má být. Už bylo i hůř,“ dodala pro Super.cz závěrem herečka. ■