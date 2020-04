Britská moderátorka Amanda Holden se výzev nebojí. Profimedia.cz

Karanténa přeje novým výzvám na sociálních sítích. Lidé vymýšlejí, čím by si ukrátili čas a do svých nápadů se snaží zapojit co nejvíc fanoušků a známých. K populárním patří polštářová výzva, při níž se influencerky „oblékají“ do peřin, ujala se i popelnicová, kterou ženy splní tak, že jdou s odpadem vystrojené jako na ples, ve velké večerní a svátečně upravené.