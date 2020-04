Bolí vás záda v karanténě? Svalovec z Muže roku vám ukáže, jak si od bolesti pomoct

Čtvrtý nejkrásnější muž světa ukáže, jak posílit záda v karanténě.

Sympatický model vytvořil skladbu cviků, které je možné praktikovat i mimo profesionální cvičiště. „Vytvářel jsem cvičení pro lidi, kteří nyní pracují z domu a trápí je bolesti zad. Celé to vzniklo tak, že mě bolela záda a snažil jsem se to skoro dva roky odstranit. Teď, když jsem přišel na to, jak na to, tak jsem vytvořil tohle cvičení,“ říká Michal, který sestavu cviků zveřejnil na sociálních sítích a sklidil s ní úspěchy.

„Jedná se o devět cviků. Každý se opakuje dvakrát až třikrát, až poté se přechází na další. Opakování je na vás, ale dají se udělat ideálně dvě až tři série. Já to dělám do vyčerpání,“ uvádí s nadšením Michal Gajdošech. ■