Kvůli pandemii přišla o práci. Bývalka Bena Cristovaa se snaží aspoň pomáhat tam, kde je to nejvíc potřeba

Krásná Kateřina Kasanová se po mole hned tak neprojde. Foto: Bomton

„Kromě Česka převážně pracuji v Německu nebo Rakousku,“ říká modelka, které se pracovní diář pročistil v době koronavirové pandemie. „Měla jsem teď naplánováno spoustu práce jak tady, tak v zahraničí, ale bohužel vše je teď u ledu. V květnu jsem měla jet fotit do Emirátů katalog plavek na rok 2021, ale vypadá to, že pojedeme nanejvýš tak na Slapy,“ směje se Kateřina, kterou můžeme aktuálně vídat v kampani českého vlasového řetězce. „S týmem z Bomtonu a s Lukášem Dvořákem se fotilo skvěle. Lidi z týmu znám už delší dobu, a tak jsme si to užili,“ říká Katka, pro kterou to není první podobná spolupráce. „V létě jsem pro ně fotila cover a editorial s Luckou Kryštofovou. Dokonce vzpomínám na svoji úplně první přehlídku, tuším v patnácti letech, kdy jsem od svojí agentury dostala nabídku na AICHI show ve Foru Karlín. Tehdy jsem šla pro Bomton. Říkala jsem si tehdy, že bych jednou chtěla být tváří kolekce. A povedlo se. Měla jsem radost,“ říká s nadšením.



Bývalá partnerka zpěváka Bena Cristovaa (32) využívá karanténu k odpočinku a dohání vše, na co nemá obvykle čas jindy. „Momentálně jsem tedy doma, a i když je to už dlouhé, stále si užívám toho času na sebe a na svou rodinu. Cvičím, vařím, učím se jazyky, hraju hry, koukám na Netflix a někdy jen tak odpočívám s pleťovou maskou na obličeji,“ říká Kasanová, která se snaží být užitečná. „Taktéž pomáhám shánět lidi na šití roušek pro sbor Integrovaného záchranného systému. Sama šít úplně neumím, ale moje rodina šije, hlavně moje milovaná tetička pomáhá ve velkém. Přeju si pro sebe i pro ostatní, abychom se už zase mohli ve zdraví scházet a usmívat se na sebe,“ říká Kateřina Kasanová. ■