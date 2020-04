Sledujte, jak jí to sluší: Lucie Borhyová v karanténě nepřibrala ani deko. Tohle je její recept!

Lucie Borhyová Super.cz

"Cvičím u televize, přidávají se i děti a máme to jako druh zpestření a zábavy. Docela se u toho zasmějeme. Teď jsme zrovna měli hip hop," řekla Super.cz Borhyová, která před karanténou chodila třikrát týdně do fitness centra. To teď samozřejmě nejde.

"Teď to není úplně ono, protože je člověk u domácího cvičení rozptýlený okolnostmi. Ve fitku se tomu cvičení člověk maximálně věnuje, zatímco doma stále někdo něco chce, tu zazvoní telefon, tam na vás skáče pes, děti vás volají. Je ale potřeba cvičit. Jak je člověk doma, o to víc jí, tak je třeba úplně nezakrnět," říká s tím, že díky velkému pozemku kolem domu může mít pohyb i doma.

"Je dobré, že můžu využít pozemek, na chůzi nebo běhání. Lucas má navíc úkoly z tělocviku, tak máme úkoly na zahradě. Pustíme si k tomu muziku a máme o zábavu postaráno," vypráví.

Váhu má stále stejnou, kontrolu má na Nově v kostymérně. "Mám výhodu, že si na váhu nemusím stoupat. Mám v práci strašně úzké šaty a sukně. Vím, že když mám šaty problém dopnout, je to zdvižený velký varovný prst. Kdybych do práce nechodila a byla bych doma, asi bych povolila a neřešila bych to. Obzvlášť letos, kdy se k moři asi nepodíváme a na zahradě je asi jedno, jestli máte nějaké to kilo navíc," dodala. ■