Alžběta Kolečkářová je teď sexy kost. Foto: archiv A. Kolečkářové

Její současné fotografie nadchly stovky jejích fanoušků. Vyvolala nejen velký ohlas, ale objevily se také spekulace, zda si Alžběta nenechala upravit vnady. To však zpěvačka rezolutně odmítá. "Na plastickou operaci bych v životě nešla, jsem proti tomu. Po porodu a kojení se mi prsa zmenšila, nebyla jsem celkově spokojená se svojí postavou, a tak jsem začala cvičit a rozumně se stravovat. A poslední dobou jsem opravdu zaznamenala značný úbytek na váze. V pase jsem čím dál štíhlejší a tím pádem jsou mé vnady opticky výraznější," vysvětluje Alžběta.

Alžbětu, jako ostatně všechny umělce, postihla v této době kvůli nařízení vlády stopka koncertů a s ní také nemalé ztráty příjmů. Alžběta to ale bere s humorem. "Sice jsem přišla o honoráře z plánovaných vystoupení, ale nestěžuji si. Karanténu plně chápu a věřím, že to je pro dobro nás všech. I kdyby to mělo trvat po celé léto, znovu přijde doba, kdy se opět sejdeme a společně si zazpíváme," věří.

"Snažím se to brát pozitivně. Mám teď víc času jak na rodinu, tak i na skládání nových písní. Začátkem května vyjde můj nový singl k písni Me Alone s videoklipem, který vznikl za spolupráce se studiem Sunline Sound. Máte se opravdu na co těšit," dodala Alžběta. Dle jejích slov by měl být videoklip jemně zvrácený a provokativní. ■