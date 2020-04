Zubař z Ulice Jiří Hána podstoupil test na koronavirus

Jiří Hána a Hana Holišová budou natáčet Ulici v karanténě. Foto: TV Nova

Stejně jako Česká televize oznámila, že natáčí seriál ze současné doby Láska v čase korony , i Nova se rozhodla aktuální situaci zakomponovat do děje nového projektu, speciálu Ulice v karanténě.

„Ulice vždycky byla aktuální a její hrdinové prožívali to, co prožíváme my, naši přátelé, sousedé a známí. Současná situace nás ale donutila poprvé v patnáctileté historii vysílání Ulice zastavit. Nemůžeme divákům nabídnout seriál ve frekvenci a podobě, na jaký byli zvyklí, o Ulici je ale nechceme připravit, a tak vzniká Ulice v karanténě,“ uvedla ředitelka programu TV Nova Alex Ruzek.

V době, kdy není práce, herci natáčení kvitují s povděkem. „Už měsíc nepracujeme, nenatáčíme, opravdu se těším na práci, a především na kolegy,“ říká Jiří Štrébl.

„Těším se moc, vezmu si nějakou apartní roušku a budu doufat, že trochu odvede pozornost od toho, že je Veronika (postava Veronika Maléřová - pozn.) šedivá, protože měsíc neviděla svého kadeřníka,“ směje se Hana Holišová.

Rád je i Jiří Hána, představitel zubaře Patrika, který kolegy dokonce ujistil, že se setkání s ním nemusejí obávat - prošel testem na koronavirus. „Jsem pochopitelně rád, že zase točíme, i když v omezeném režimu. Není nic příjemného sedět měsíc doma a nesmět pracovat, zvlášť, pokud vás práce baví. V tom mi dá určitě za pravdu každý, koho to také potkalo, a nemusí to být herec. Nebudu říkat, že nemám strach z nákazy, každý se trošku bojí, ať už jde na nákup nebo do práce, ale tady se opravdu dbá na bezpečnost. Sám jsem před pár dny prošel testy a jejich výsledek byl negativní, a tak se kolegové nemusejí bát mě,“ uvedl.

„Organizaci natáčení jsme sestavili tak, aby docházelo k minimálnímu setkání jednotlivých složek. Nezbytný kontakt budou provázet bezpečnostní a hygienická opatření,“ dodala výkonná producentka seriálu Ulice Jana Maršíková. Výsledek se na obrazovkách objeví 21. dubna. ■