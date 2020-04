Vášnivá scéna přímo na place: Pagáčová s Gránským se při tomhle natáčení pořádně nasmáli

Patricie Pagáčová a David Gránský

Líbací scény nepatří mezi herci k oblíbeným. Na place je u takového natáčení víc smíchu a rozruchu než normálně a jinak tomu nebylo ani u scény Patricie Pagáčové (31) s Davidem Gránským (28). Těm scénář seriálu před pár týdny předepsal vášnivou líbací scénu, do které se oba pustili s úsměvem.

„Tyhle scény jsou vždycky trochu komické. Bylo vtipné, že jak jsme měli s Davidem hrát, že jsme trochu opilí, tak člověk má za chvilku pocit, že opravdu opilý je, takže jsme se tam furt hihňali jak dva puberťáci a vlastně jsme to vůbec nebrali jako vášnivou scénu. Ale zároveň jsme si samozřejmě dali záležet, aby to mělo jiskru a bylo to věrohodný,“ dozvěděli jsme se od herečky, která natáčela scénu pro Modrý kód již před pár týdny.

Její kolega, který už v seriálu podobných scén natáčel několik, to má podobně. „Popravdě, já jsem stydlivý, a moc, ale jsem herec, a co je napsáno ve scénáři, dobře narežírované a má to smysl, tak s tím vlastně problém nemám,“ svěřil se ke scéně Gránský. ■