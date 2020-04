Muzikálová kráska, která zpívá i s Bárou Polákovou, hledá nový džob: Usiluje o práci prodavačky dětských bot

Zpěvačka Kateřina Pechová jde na pohovor na pozici prodavačky bot. Super.cz

Kromě finančních starostí se ale v karanténě netrápí. Chladnou ji nechávají i odrosty na její kudrnaté hřívě, které dokazují, že není úplně přírodní blondýnka. "Na těch kudrnách to tolik poznat není, a když tak mám spoustu čelenek, až to bude opravdu hrozné," vidí řešení v situaci, kdy kadeřnictví mají otvírat až 25. května.

To, aby doma nenakynula, řeší hlavně pohybem. Jednak s manželem a muzikálovým kolegou zároveň Peterem Pechou (30), s nímž cvičí společně, a také začala chodit běhat. "Nebydlíme u lesa, ale ve Vršovicích, tak běhám kolem Slavie s rouškou, a tak čtyři kilometry dám. A vezmu s sebou samozřejmě našeho neunavitelného psa," vysvětlila.

A jak je to tedy s její prací zpěvačky? Hlasivky jsou také sval. "Snažíme se doma zpívat, procvičujeme se, nahráli jsme s Peťou i cover písničky Imagine. Jedná se i o nějakém koncertu s Bárou, ale jak to dopadne, zatím nevím. Ale hlavně teď doufám, že mi dobře dopadne ten pohovor. Je strašně těžké teď práci najít v jakémkoli oboru. Nechci se litovat. Máme ruce a nohy a můžeme dělat cokoliv," svěřila.

"Nájem se sám nezaplatí a pokud jde o naši profesi, nevíme, jak dlouho budou ta opatření trvat. Minimálně do září si nezahrajeme a být půl roku úplně bez práce je blbost. A ani by mě nebavilo sedět doma na zadku. Budu ráda chodit do práce i nějak pomáhat. Namlouvala jsem i pohádky o kocourovi Mikešovi pro děti, aby se doma zabavily, nabízeli jsme pomoc i Nikol Kouklové s rozvozem roušek," dodala. ■