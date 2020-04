Herečka Barbora Srncová a moderátor Petr Rajchert se po 19 letech rozešli

Petr Rajchert a Barbora Srncová už netvoří pár. Profimedia.cz

„Je to pravda. Žiju a hledám svůj život,“ řekla Blesku Srncová s tím, že oporou jsou jí přátelé. „Abych řekla pravdu, tak se k tomu nechci moc vyjadřovat. K tomu by se měl vyjádřit Petr. Samozřejmě je to strašná rána po devatenácti letech,“ uvedla.

Její expartner zprávu potvrdil, důvod rozpadu vztahu ale nekomentoval: „Ano, rozchod proběhl a žijeme už nějaký čas odděleně. Důvody si ale s dovolením nechám pro sebe,“ řekl.

Diváci Rajcherta znají např. z pořadu Chcete mě? nebo z cestopisného Bedekru. K nejznámějším rolím Srncové patří Rampepurda v seriálu Bylo nás pět nebo Boženka v seriálu Případy detektivní kanceláře Ostrozrak.

Rajchert a Srncová se vzali v roce 2006 po pětiletém vztahu. ■