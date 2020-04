Yvetta Blanarovičová se pochlubila fotkou v plavkách: Dostat se zpět do téhle formy prý bude dřina

Herečka se pochlubila sexy snímkem. Foto: instagram Y.Blanarovičové

Čas od času se také herečka, kterou aktuálně vídáme v seriálu Ulice, nechala zvěčnit před objektivem profesionálního fotografa. Jednou takovou vzpomínkou se nyní Blanarovičová pochlubila. „Některé fotky mi lezou na nervy, zvláště, když jsou z nedávné minulosti, a ne z pravěku,“ svěřila se Yvetta k provokativní fotce.

Na té si v džínové minisukni a ve vršku od bikin osedlala motorku Harley Davidson. „Kruci, to bude dřina po té karanténě,“ dodala herečka s tím, že do formy, ve které byla na fotce, nebude lehké se vrátit. Poslední týdny tráví Yvetta zodpovědně doma se svou maminkou a vedle řady činností se věnují také oblíbenému vaření. To zřejmě po karanténě vymění za dřinu na figuře. ■