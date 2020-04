Tereza Fajksová má opět dokonalé tělo modelky. Foto: instagram T. Fajksové

To, že lze po porodu vypadat minimálně stejně dobře jako před otěhotněním, opět předvedla bývalá nejkrásnější dívka planety, Česká Miss Earth 2012, Tereza Fajksová (30). Ta loni v březnu přivedla na svět dceru Lilien, které se věnuje na sto procent. Kdyby se ale mohla objevit na modelingovém mole, stydět by se rozhodně nemusela.

Aktuálně se Tereza předvedla na snímku, kde v legínách a ve sportovní podprsence ukázala, jak má dokonale ploché bříško. "Je vám jasné, že jsem tak dlouho zatahovala pupek, až mi praskla žilka v oku?," napsala sice ke snímku, ale kdo ji zná, dobře ví, že si dělala legraci. Na jejích instastories je vidět, že na sobě pořádně maká, včetně sérií kliků.

Pokud jde ale o recept, jak po porodu rychle zhubnout, je to podle ní jednoduché. "Recept je jednoduchý. Stačí kojení a běhání kolem malé. Je to náročné, ale zvládne to každý. Já mám naštěstí zdatnou pomoc v partnerovi, mojí mamince a tchyni. Matky, které jsou na děti samy, mají můj obdiv," řekla Super.cz Tereza ■