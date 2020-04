Když se nudíte v karanténě, je tu další výzva: Podívejte se, jak se Hanka Mašlíková opila u cvičení

Hana Mašlíková Video: Instagram H. Mašlíkové

Po sociálních sítích koluje jedna výzva ke zpestření karantény za druhou. Do jedné z nich se pustila i moderátorka Hana Mašlíková (37), která procvičovala břišní svaly mezi skleničkami a lahví vína. Když cvik provedla, mohla se napít.

A tak pořád dokola. Není divu, že plnění této výzvy může způsobit nepříjemnou kocovinu.

„Pozor, je tady další výzva! Ale pozor, tentokrát je to opravdu pouze pro zdatné a trénované jedince. Následující den byste neměli mít žádné povinnosti, kde byste nezvládli pracovat s opicí! Měl by být u vás někdo, kdo vám pomůže po výzvě vstát a donese vás do postele. Měli byste mít připravenou čistou toaletu, kterou případně použijete. A nezbytností jsou také zdravá játra, která výzvu zvládnou,“ vtipkovala Mašlíková, jež výzvu vyzkoušela.

„A teď mé přiznání, po 4 skleničkách mi přišel sexy Mickey Mouse, což byla známka přetrénovanosti, takže se řiďte při výzvě svými limity,“ dodala s úsměvem Mašlíková, jež spojila příjemné s užitečným. Popila vínečko, ale kalorie rychle spálila cvičením. ■