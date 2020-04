Poznali byste ho? Známý slovenský zpěvák a milovník džínových kraťásků se pochlubil fotkou z dětství

Zpěvák na fotce z dětství. Foto: instagram P.Habery

„Dívám se do dlaně a vidím v ní nakreslenou novou čárku,“ svěřil se zpěvák ke snímku z dětství. Jako malého kluka na tříkolce by ho poznal jen málokdo. Pod snímek rozesmátého Paľa ve slunečních brýlích okamžitě začali psát fanouškové a kolegové z branže.

„Krásný chlapec od malinka. Tady bych Tě nepoznala. No jo, utíká to,“ stálo v jednom z mnoha komentářů. Nutno říct, že Habera se nebál výrazných modelů už jako malý kluk. O pár let později pak odložil sluneční brýle a začal lámat srdce svých fanynek v legendárních džínových kraťasech, které rozhodně také stály za to. ■