Anička Slováčková bere karanténu svědomitě: Je zavřená doma a nevídá se ani s rodiči

Anička neriskuje a je doma. Michaela Feuereislová

„Jsem zavřená doma, jdu maximálně do nemocnice, nakoupit nebo do lesa na procházku. Chybí mi přátelé a hraní, ale věřím, že čím víc budeme všichni svědomitě doma, tím dřív se situace uklidní. A na druhou stranu si aspoň všichni odpočineme a já naberu před operací sílu,“ svěřila Anička s tím, že pozor si dává posledního půlroku, kdy bojuje s rakovinou.

Přestože se snaží vycházení vyhýbat, když už je to v bytě k nevydržení, vyrazí někam do přírody, kde je sama. „Na procházky chodím jen mimo město, do lesa, kde nemám šanci potkat živou duši. Nedávno jsem zrovna vyjela na pampelišky - jejich kořeny doma suším na čaj. Ale i ty jsou výjimečné, když už se to doma nedá vydržet,” řekla Anička, která se vrhla i na zdravé stravování, díky kterému se cítí lépe.

„Popravdě mi to teď opravdu moc pomáhá. Nemusím chodit v podstatě vůbec do obchodů s potravinami. Navíc mám ze sebe dobrý pocit, že dělám něco víc pro své zdraví a kondici,“ prozradila dcera Dády Patrasové (63) a Felixe Slováčka (76) s tím, že naskočila na krabičkovou dietu a vaří si jen o víkendu. S rodiči kvůli nouzovému opatření není raději ve styku, a tak je odkázaná sama na sebe.

„Omezili jsme raději úplně kontakt. Neodpustila bych si, kdybych je nedej bože měla něčím nakazit,” uzavřela Anička, která doma odpočívá před plánovanou operací. Užívá si volno, tvoří, hraje hry, mazlí se s kočkami a také uklízí. ■