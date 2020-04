Josef Langmiler v seriálu Dobrodružství kriminalistiky Foto: reprofoto Dobrodružství kriminalistiky

Nebyl to sice typický krasavec, ale měl ohromné kouzlo osobnosti a svým nádherným hlasem dokázal zapůsobit na každou ženu. Josef Langmiler přišel na svět 12. dubna 1923 v Želči u Tábora a vyrůstal ve velmi skromných poměrech.

Otce nepoznal, ale tvrdil, že to byl hrabě. „Vznikl jsem tak, že pan hrabě šel a překotil moji maminku na mezi,“ řekl herec v jednom televizním pořadu. Pokud v jeho žilách opravdu kolovala modrá krev, geny se nezapřely – Langmiler vypadal i působil jako aristokrat a podle kolegů byl také dost uzavřený a lidi si držel od těla.

Tento šarmantní herec ztvárnil velké množství rolí nejen v Divadle E. F. Buriana, na jehož scéně působil v letech 1960 – 1986, ale i ve filmu a v TV inscenacích a seriálech. K divadlu ho to táhlo už od dětství. V rodné Želči hrával s místními ochotníky a poté, co vystudoval v Táboře gymnázium, zamířil do Prahy na konzervatoř. Po jejím absolvování zahájil profesionální kariéru na moravských scénách.

Fanynky Anny Holubové ho pranýřovaly

Ve filmu hrál často v detektivkách a kriminálních dramatech, připomeňme mj. Smrt za oponou (1966), Zločin v šantánu (1968), Na kolejích čeká vrah (1970), Vražda v hotelu Excelsior (1971) či Zločin v Modré hvězdě (1973).

Popularitu mu zajistilo i účinkování v televizi – v seriálu Žena za pultem (1977) hrál bývalého manžela hlavní hrdinky Anny Holubové (Jiřina Švorcová, ✝83), který se jí neustále plete do života. Ovšem tuto postavu mu rozhořčené divačky dávaly „sežrat“ – vadilo jim, jak ošklivě se ke své exmanželce chová. Langmiler se objevil i v dalších seriálech, např. v Okresu na severu (1981) a v Dobrodružství kriminalistiky (1989, 1993) aj.

Charizmatický herec se věnoval i dabingu. Jeho podmanivým hlasem k nám promlouvá například postava Jeoffreye de Peyraca ze série o Angelice.

„Při dabování Angeliky si vzpomínám na krásná rána, kdy jsme se scházeli před jeho frekvencí a domlouvali se, jak si budeme líbat dlaně, aby byly dobře slyšet i zvuky polibků,“ vzpomínala na kolegu v jednom rozhovoru Libuše Švormová (84), která nadabovala Angeliku.

Rvačky se sokem v lásce

Josef Langmiler působil na ženy jako magnet, ale i on poznal hořkost kopaček. Jeho první ženou byla krásná herečka Ljuba Benešová (✝92), kterou mu po pěti letech manželství přebral další velký idol žen a dívek Jiří Adamíra (✝67). Byla to velká aféra a oba kolegové, kteří spolu tehdy působili v angažmá Státního divadla v Ostravě, se prý denně rvali v klubu a ostatní je od sebe museli vždycky odtrhávat. Adamírovi ale vztah nakonec stejně nevyšel a jeho osudovou ženou se stala Hana Maciuchová.

Jak se zbavit Chytilové

Herec se po rozvodu přestěhoval se do Prahy, užíval si znovunabyté svobody a jeho náručí prošlo velké množství žen. Jednou z nich byla režisérka Věra Chytilová (✝85). Traduje se, že když se ho snažila přemluvit, aby se k ní přestěhoval, zbavil se jí tak, že se nastěhoval k Jiřině Bohdalové (88). Nakonec se Langmiler oženil podruhé. S manželkou Evou měl dceru Evu (56) a žili spolu až do jeho smrti.

Smutný konec života

Po ukončení herecké kariéry trávil herec spoustu času na chalupě, kde měl svůj revír, a mohl se tu naplno věnovat svému velkému koníčku - myslivosti. Na začátku devadesátých let se kvůli těžké nemoci úplně stáhl z veřejného života.

Později kvůli zlomenině krčku přestal chodit a přidalo se i kornatění tepen. Poslední rok života strávil na nemocničním lůžku. Zemřel po dlouhém trápení 8. srpna 2006 ■