Kráska z České Miss předvedla pružné tělo: V těhotenství už má milovnice dortíků nahoře 14 kilogramů

Kačka Lébr Foto: Instagram K. Lébr

„Moje vize na začátku těhotenství: Budu taková ta fitness maminka, nebudu jíst sladké, budu jist jen zdravě, a cvičit každý den, naberu max 10 kg,“ svěřila se blondýnka s tím, že její představy byly celkem vzdálené realitě. V pokročilém stádiu těhotenství se už musí k pohybu spíše přemlouvat, stejně tak k tomu, aby více ovládala své chutě.

„Jediné, k čemu se obden přemluvím, je jóga, ale ke cardiu se už vážně musím přemlouvat. I kdyby mi bylo na zvracení, tak dortíčky a cukr do sebe narvu vždy! Od prvního měsíce do třetího jsem mohla jíst jen sladké. Kolikrát do sebe narvu takové kraviny, že se malému omlouvám, ale ty chutě s mým apetitkem k jídlu občas nejde ovládnout,“ prozradila modelka, která měla vždy velmi útlou postavu.

Požehnaný stav na ní tak do 5. měsíce takřka nebyl vidět. Za poslední týdny to ale Katka s miminkem, které nosí pod srdcem, stihla dohnat. „A nahoře už mám k dnešku 14 kg. Takže 20 ne-li víc dám. To dáš Kačko,“ dodala pobaveně modelka. ■