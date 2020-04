V karanténě je vlastně už od ledna: Radek Banga točil desku a píše knihu. Teď vystupoval po více než 3 měsících

Radek Banga po dlouhé době vystupoval. Super.cz

"Mně karanténa vlastně neoficiálně začala už mnohem dřív. V lednu a únoru jsme totiž točili novou desku, která tedy asi letos nevyjde a posuneme to. Od té doby jsem nikde nevystupoval, takže je to trochu šílené, navíc bez lidí v publiku. Zase to bylo v klubu Rock Café, což je pro mě srdcová záležitost, protože jsem tady v patnácti začínal, měl jsem tady první vystoupení," vzpomínal.

Koncerty pro fanoušky z obýváku nedělá. "Spíš se soustředím na sólovou práci, kterou si slibuju už spoustu let. A dávám ven i nové věci, naposledy písničku, kterou jsem věnoval svojí ženě, se kterou jsme 4. dubna oslavili už 11. výročí od seznámení. Je k tomu i klip, který vznikl ze svatebního videa. A začal jsem psát knihu o svém životě, na kterou mne oslovili z vydavatelství," vypočítal své pracovní aktivity.

Karanténu jinak jako velkou změnu nevnímá. "Celé ty roky trávím čas hlavně se svojí ženou, takže u nás něco jako ponorka nehrozí. Bydlíme za Prahou, máme naštěstí zahradu, kde trávíme hodně času. Ale z toho, že ze mne bude zahrádkář, si nedělejte ani legraci. Já jsem spíš na hrubší práce jako něco zbourat nebo vykopat díru. Nedokážu ani pořádně posekat trávu, abych nezničil jiné rostlinstvo, tak už mi o to manželka radši ani neříká," smál se Radek. ■