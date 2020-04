Takhle to vypadá v kuchyni u Míši Tomešové: Místo pracovních akcí si do kalendáře píše jídla k obědu

Michaela Tomešová vaří každý den jiné jídlo už 4 týdny. Super.cz

"Za karanténu to bylo asi šestadvacet různých jídel plus dezerty. Kluci jsou kluci a hodně jedí," krčila rameny. Teď už bude teplých obědů ještě o něco víc, než když jsme minulý týden natáčeli. Vaření je o to složitější, protože její muž Roman Tomeš (32) je celiatik, takže musí vařit bezlepkově a suroviny pečlivě hlídat.

"Nakoupit chodíme jednou až dvakrát týdně, vždy jen jeden z nás. A to jenom do obchodu u nás v obci, do centra nejezdíme, i když jsou tam bezobalové obchody, které mám nejraději, otevřené. Zásoby ještě máme. A snažíme se žít a fungovat co nejbezpečněji, takže většinu času trávíme doma, na zahradě a maximálně na vycházce na poli nebo za ovečkami," vysvětlila.

Kluci prý neprotestují ani proti rouškám, mladšímu Jonášovi tedy ještě nebyly dva roky, tak ji nosit nemusí. "Když jdeme někde kolem baráku, tak si ji starší Kristián rád vezme. Bere to jako dobrodružství. Vysvětlili jsme mu, že když někoho potkáme, tak si ji musí vzít, protože je to nepřítel," vyprávěla nám Míša.

Pokud jde o čas trávený bez dětí, ten je jen večer. "Roman píše písničky, já mám občas taky nějakou práci, například načítám audioknihy. A abychom žili i společensky, uděláme si občas přes skype mejdan se známými a popíjeli jsme i do jedné do rána," smála se.

Kadeřnice ani manikúra zpěvačce nechybí. "Nechci říct, že jsem lesana, ale vlasy si nebarvím, na manikúru nechodím. Jenom jsem si obrousila před pár dny paty. To byl můj kosmetický vrchol," prozradila. ■