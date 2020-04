Jak zvládá se svými dvojčaty karanténu? Moderátorka Štěpánka Duchková zvelebuje dům i zahradu, práci má dvakrát týdně

Štěpánka Duchková tráví většinu času doma. Foto: archiv Š. Duchkové

Dlouho odkládané domácí práce včetně těch na zahradě, domácí vyučování, sport, ale naštěstí i nějaká ta práce. Moderátorka Štěpánka Duchková (47) se s námi podělila o to, jak tráví čas v karanténě a přidala i pár fotografií ze svého archivu.

"Kluci mají každý den dopoledne online školu. Pomáhat jim ale můžu jenom v češtině a v angličtině. Když mají matematiku, tak se jdu raději schovat. Mají totiž Bilandské počítání a to mě nějak minulo. Sice mi to několikrát vysvětlovali, ale Bilandské groše můj mozek odmítá přijmout. Naštěstí je to baví a já se s tím nemusím trápit," přiznala, že už na nižším stupni základní školy ji její dvojčata předehnala.

Stejně jako spousta ostatních žen se pustila i do generálního úklidu. "Dlouho jsem například odkládala úklid komory. Teď je to tam jako ze škatulky," smála se. Hodně času tráví ovšem i v okolí domu. "Naše zahrada vzkvétá, protože jsme se jí v minulosti nikdy tak intenzivně nevěnovali. Sázíme, stříháme, zakládáme nové záhony, odhalujeme vosí hnízda. Naše ptačí budka je vyhlášený bufet, protože jí denně doplňujeme jídlem.Honza se pro změnu vrhl na zednické práce," vyprávěla, že se ohání nejen ona, ale i její manžel.

Nezanedbávají ovšem ani sportovní aktivity. "Ve sklepě jsme objevili zapomenuté náčiní na kroket. Takže na zahradě hrajeme i kroket. Ovšem máme radost, že se otevřela golfová hřiště. Jako první jsme hráli v našich oblíbených Hodkovičkách. Ukázalo se, že kluci ve svých deseti letech hrají mnohem lépe než já. Takže jsem si vyrobila minijamku na zahradě a trénuju, abych je dohonila. Podnikáme také dlouhé procházky. Už z dřívějška totiž známe místa v okolí Prahy, kde nikdo nechodí," vypočítala moderátorka.

Příjemným únikem z domácnosti je pro ni práce. "Jednou týdně vysílám v Českém rozhlase pořad K věci a také jednou za týden natáčím pořad Ne(bezpečně) pro internetovou televizi XTV.

Nejvíc se ovšem těším, až zase začneme natáčet pořad Moje místa pro televizi Seznam. Minulý týden jsme odvysílali jubilejní 100.díl," zůstala jí aspoň nějaká činnost.

"Těsně před vypuknutím koronakrize jsem ještě stihla natočit díl se zpěvačkou Debbi, který se bude zanedlouho vysílat. Natáčeli jsme na její farmě, kde jsou prasata, koně, slepice, kočky. Vozila jsem s ní seno, proháněla jejího psa a s údivem jsem sledovala, jak se dělá fyzioterapie kulhavého koně. Ráda bych teď natočila díl s jedním legendárním fotbalistou, ale musíme počkat, až se někam stáhne ten prokletý koronavirus," uzavřela Štěpánka. ■