Takhle vyšpulila o Velikonocích zadek Daniela Peštová: V krajkových růžových kalhotkách byla pěkně sexy

Daniela Peštová Foto: archiv D. Peštové

Letos Daniela Peštová (49) oslaví 50. narozeniny. Při pohledu na její tvář i postavu by jí to hádal opravdu málokdo. Daniela se se na sociálních sítích vyhýbá vylepšujícím aplikacím jako faceapp, po jejichž používání by řadu jejích kolegyň nepoznali ani jejich příbuzní. Snaží se stárnout s grácií.