Velikonoční zajíček? Spíš ten z pánského časopisu! Takhle vypadají hříšné Velikonoce v podání Terezy Kerndlové

Tereza Kerndlová jako zajíček v bikinách Foto: instagram T. Kerndlové

Kerndlová si postěžovala jen na materiál, z něhož si ouška sama vyrobila. "Možná je to kýč, ale já to mám prostě ráda. A když jsou tu otevřené jen potraviny, nezbývá ti nic jinýho, než si vyrobit uši z alobalu," svěřila.

Hejtrů se tentokrát v reakcích moc nenašlo, Tereza fotkou většinu potěšila.

"Nepochybně to nadchne spoustu fanoušků. Ale já jen nechápu, co má tato fotka společného s Velikonoci. Bez urážky mi to přijde jako foto do časopisu Playboy. Určitě ne jako foto, které by mělo nějakým způsobem charakterizovat Velikonoce," zazněla snad jediná kritická reakce, kterou Tereza nesmazala, ale slušně na ni odpověděla.

"Tak se tak zamýšlím, zda má církev patent na Velikonoce? To, že je to svátek křesťanů je jedna věc, ale ta druhá a dost důležitá je, že Velikonoce jsou také svátkem jara a tam zajda patří. To se na mě nezlob!," napsala. ■