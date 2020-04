V prosinci se vykrmil bagetami, teď je ve skvělé formě! Bořek Slezáček se svlékl do půl těla a promluvil o drsné dietě

Bořek Slezáček Foto: archiv B. Slezáčka

"Loni v prosinci jsem se totálně vyžral bagetami z benzinek a oslazenými mléky. Obě ta svinstva bych okamžitě dal na seznam zakázaných látek hned vedle drog, ze kterých se, ať jim nekřivdím, aspoň netloustne," napsal na sociální síť Slezáček.

"Takže jsem se v půlce února trochu hecnul. První a poslední fotku dělí přesně 7 týdnů!" pochlubil se herec a popsal průběh diety.

"Na začátku byly čtyři týdny proteinové diety. Jak víte, drahně let se neopíjím, a tak jsem alespoň závislý na cukru. První tři dny byly tudíž peklo, což dosvědčí všichni, kdo se mnou přišli do styku (nejen pohlavního). Všichni, kdo s tím mají zkušenost, mi říkali, že se to pak zlepší. Lhali. Nicméně, odtával jsem jak grónský ledovec," vysvětluje.

"Je to mnohem produktivnější než třeba dělená strava. Původně jsem u toho chtěl cvičit, ale byl jsem rád, že nechcípnu i bez toho. Nicméně původně plánovaných 9 týdnů stačilo zkrátit na čtyři a od té doby cvičím doma na žíněnce, s jednoručkou (mám jen jednu, druhou někam zašantročily děti), běhám a jezdím na kole. Takže krom prací na zahradě, nadávání na poměry, mlácení dětí a koukání na porno mám v rámci karantény a nuceného volna aspoň co dělat a nepřijdu si jako v předčasném důchodu," dodal vtipně moderátor. ■