Takto vnadná Mališová láká do svého pokojíčku. Modelka umí být sexy i v košili po tatínkovi

Umí být svůdná i za běžných okolností. Foto: instagram K. Mališové

I když je už několik týdnů mimo svůj druhý domov v Praze, tak dokáže bavit své sledující na Instagramu i z domu. Stačilo, aby se nechala vyfotit jen zahalená do pánské oversize košile a výrazných ponožek a dočkala se téměř šesti tisíc pozitivních hodnocení.

„Už máte uklizeno a napečeno na Velikonoce? My jsme se ségrou nabarvily vajíčka, upekly beránka a trošku jsme si doma udělaly jaro, sice to bude letos úplně jiné než vždy, ale musíme si to přece udělat i tak hezký,“ komentovala snímek sympatická držitelka titulu Miss Earth pro rok 2015. ■